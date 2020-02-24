SkyUp пока не отменяет рейсы в Италию из-за коронавируса

Украинский лоукостер SkyUp Airlines пока не будет отменять свои рейсы в Италию, несмотря на стремительное распространение в стране коронавируса.

– Пока рейсы не отменяем. Однако мы в процессе всех коммуникаций и решений с государственными структурами.

В компании также добавили, что в случае каких-либо изменений по выполнению рейсов сообщат отдельно.

К слову, пока SkyUp Airlines выполняет два рейса в Италию – в Неаполь и Турин.

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Напомним, сейчас количество больных коронавирусом в Италии возросло до 224 человек, умерло семь.

Ранее авиакомапния МАУ сообщила, что расширит действие дополнительных мер безопасности на борту на рейсы в и из Рима, Милана и Венеции. Авиаперевозчик отметил, что не планирует ограничивать программу полетов в Италию, поскольку по состоянию на 24 января нет падения спроса со стороны украинских пассажиров на билеты в этом направлении.