Вспышка коронавируса: МИД Украины советует воздержаться от поездок в Иран

В связи с распространением опасного коронавируса Covid-19 и первыми случаями смерти в Иране в МИД Украины опубликовали рекомендации по посещению этого государства.
Власти Исламской Республики Иран призвали граждан и туристов отменить все поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилан, а также сообщили о закрытии учебных, культурных и спортивных учреждений страны.
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Украинцы, находящиеся на территории Ирана, должны выполнять эти указания и ограничить путешествия по стране, а также избегать большого скопления людей.
Для граждан Украины в Иране будет действовать круглосуточная горячая линия МИД по телефонам:
- +989128436681
- +380442381657
Также в ведомстве призвали сообщить о своем месте нахождения и контактные данные в Посольство Украины в Тегеране.
Недавно Факты ICTV публиковали хронологию и карту распространения коронавируса nCoV по миру.
Источник: Консульская служба Укрины