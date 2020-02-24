Вспышка коронавируса: МИД Украины советует воздержаться от поездок в Иран

В связи с распространением опасного коронавируса Covid-19 и первыми случаями смерти в Иране в МИД Украины опубликовали рекомендации по посещению этого государства.

Власти Исламской Республики Иран призвали граждан и туристов отменить все поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилан, а также сообщили о закрытии учебных, культурных и спортивных учреждений страны.

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Украинцы, находящиеся на территории Ирана, должны выполнять эти указания и ограничить путешествия по стране, а также избегать большого скопления людей.

Для граждан Украины в ​​Иране будет действовать круглосуточная горячая линия МИД по телефонам:

+989128436681

+380442381657

Также в ведомстве призвали сообщить о своем месте нахождения и контактные данные в Посольство Украины в Тегеране.

Недавно Факты ICTV публиковали хронологию и карту распространения коронавируса nCoV по миру.

Источник: Консульская служба Укрины