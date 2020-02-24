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Факты / Украина

Вспышка коронавируса в Италии: Украина введет температурный скрининг

На пограничных постах, которые пропускают больше всего граждан из Италии на территорию Украины, будут проводить температурный скрининг для недопущения попадания нового типа коронавируса в страну.

Такое решение было принято в связи распространением нового типа коронавируса на территории Италии. По состоянию на 13.00 там было зафиксировано около 200 случаев заболевания.

Во время брифинга Минздрава и Государственной пограничной службы сообщили, что скрининг будет проходить в аэропортах Борисполь и Жуляны, поскольку только там выполняют около 20 прямых рейсов в Италию.

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Скрининг рейсов из Италии в указанных аэропортах начнут с 20.00 24 февраля.

Наибольшую угрозу для возможного прибытия больных коронавирусом из Италии на авто составляет пункт пропуска Тыса в Закарпатской области.

Напомним, МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19 в стране.

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