В Госрезерве хватит лекарств и средств на случай коронавируса в Украине

В Государственном резерве есть все необходимые медикаменты и вещи на случай появления в Украине коронавируса.

Об этом заявил министр развития экономики Тимофей Милованов.

– Второе направление сотрудничества – это у нас есть резервный фонд, Госрезерв. Где мы обеспечили и проверили все медикаменты, маски и тому подобное. У нас есть перечень товаров или вещей, которые должны быть в этом списке и они есть в этом резерве. И на случай не дай Бог чего, большей эскалации – мы готовы. То есть у нас два направления сотрудничества. Мы от Минздрава получим информацию для того, чтобы провести информационную кампанию. Но мы только часть, потому что врачи – это первая линия обороны или часть реакции. А мы – уже бизнес, места где люди бывают, транспортировки – мы там просто будем информировать и проверять, чтобы ничего не было критичного, – сказал он.

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По словам Милованова, вторым является резерв, где находится все оборудование и товары, которые нужны для реакции на вызовы.

Напомним, Милованов заявил, что в Китае наблюдается спад производства металла из-за коронавируса и это дает возможность Украине увеличить свою долю на рынке.