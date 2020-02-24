В Карпатах намело 1,5 м снега

24 февраля погода в Карпатах резко ухудшилась. Высота снежного покрова достигает 154 см, а видимость до 30 м.

На станции Пожежевская температура воздуха достигает -2,6 градусов, высота снежного покрова составляет 34-154 см.

В то же время на снеголавинной станции Плай температура воздуха до -3,2 градусов с северным ветром. Высота снежного покрова – 31-76 см.

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По состоянию на 8.00 на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха до -3,1 градусов, а высота снежного покрова – 138 см.

К слову, в Багдаде впервые за 12 лет выпал снег. Последний раз в иракской столице видели снег в 2008 году.

Источник: Vasyl.fitsak