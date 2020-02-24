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Факты / Lifestyle / Здоровье

В Новые Санжары доставили крупную партию противовирусных препаратов для профилактики

Фармацевтическая компания Экофарм обеспечила райцентр запасом лекарств для лечения и профилактики вирусных инфекций по просьбе главного врача Новосанжарской районной больницы Ольги Гири.

Местные медики сообщили о высоком уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в районе. На фоне беспокойства местного населения выбором Новых Санжар для карантина граждан, эвакуированных из Китая, профилактические меры вышли на первый план.

У Нові Санжари доставили велику партію противірусних препаратів для профілактики

Препараты были доставлены уже на следующий день. Заместитель генерального директора НПК Экофарм, доктор медицинских наук, экс-руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич сообщил семейным врачам новосанжарской больницы о том, что доставленный им препарат Протефлазид, вероятно, может оказаться эффективным средством в сложившейся ситуации.

Препарат уже прошел докинг-исследование по действию на коронавирус Covid-19.

– Эксперименты на модели вируса показали, что благодаря механизму ингибирования синтеза вирус-специфических ферментов РНК-полимеразы и протеинкиназы, действующее вещество препарата Протефлазид может ингибировать коронавирус Covid-19, поскольку он является РНК-содержащим, – заявили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского.

У Нові Санжари доставили велику партію противірусних препаратів для профілактики

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По мнению главврача Ольги Гири, своевременная поставка противовирусного средства важна не только как инструмент профилактики и лечения, но и как способ успокоить население Новых Санжар. Протефлазид будут использовать для групп риска – детей, пожилых людей и медперсонала.

У Нові Санжари доставили велику партію противірусних препаратів для профілактики

150 упаковок препарата передали в санаторий, где содержатся на карантине эвакуированные из Уханя. По словам Александра Гриневича, противовирусная профилактика является обязательной и неотъемлемой частью карантинных мероприятий.

– Одной изоляции тут недостаточно, но мы не знаем, профилактируют ли содержащихся на карантине людей и чем. К сожалению, Министерство здравоохранения не отреагировало на наше официальное предложение снабдить прибывших из Уханя средствами противовирусной профилактики.

Поэтому мы сделали это сами в виде гуманитарной помощи медицинскому персоналу, который обслуживает тех, кто находится на карантине, – подчеркнул Гриневич.

К слову, в связи с распространением опасного коронавируса Covid-19 и первыми случаями смерти в Иране в МИД Украины опубликовали рекомендации по посещению этого государства.

Источник: Грип.ua

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