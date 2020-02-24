Украина усилила надзор за пассажирами из Италии из-за коронавируса

Пограничники Украины перешли на усиленный режим наблюдения за гражданами, пребывающими из Италии в связи с распространением коронавируса Covid-19 в этой стране.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

– За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений, – сказал Демченко.

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Он добавил, что речь идет о визуальном наблюдении за гражданами. В случае подозрений касательно проблем со здоровьем людям будут рекомендовать обратиться к врачу и будут информировать медперсонал.

Подобные действия пограничники предпринимали с начала обострения ситуации с распространением коронавируса в мире, однако теперь особое внимание будут уделять итальянскому направлению.

Напомним, в Италии зафиксировали уже 152 случая заболевания новым типом коронавируса. В результате пневмонии, вызванной инфекцией, в стране погибли трое людей.