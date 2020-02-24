В Украине в аэропортах будут проверять пассажиров из 29 стран на коронавирус

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в украинских аэропортах будут проверять пассажиров из всех стран, в которых обнаружили случаи заражения на коронавирус.

– На сегодня на территории Украины не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирус. Пассажиров, прибывающих в аэропорты из всех стран, в которых зафиксирован коронавирус – проверят, – заявил Алексей Гончарук.

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Случаи заражения обнаружили в 29 странах. В странах Европы зарегистрировано 201 случай: Германия – 16; Франция – 12; Великобритания – 9; Италия – 224; РФ – 2; Испания – 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю.

– Мы усиливаем меры безопасности. В связи с тем, что у нас многие граждане находятся в Италии. Большинство из них возвращаются в Украину не самолетами, а автобусами через пункт пропуска Тиса на Закарпатье. Завтра там, также, будут приняты такие же меры безопасности, – отметил Гончарук.

Ранее Факты ICTV писали, что в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов.