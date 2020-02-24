В Италии среди больных коронавирусом нет украинцев

Среди граждан Украины, которые находятся на учете в Италии, не зафиксировано случаев заболевания новым типом коронавируса Covid-19.

Официально на учете Италии находятся около 15,6 тыс. украинцев, среди них около 9,1 тыс. – на учете консульства в Милане.

– Информации о заражении коронавирусом граждан Украины в Италии не поступало, – сообщили в пресс-службе МИД.

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В Министерстве иностранных дел не сказали о том, планируется ли эвакуация граждан Украины из Италии в связи со вспышкой коронавируса в стране.

На данный момент все медицинские службы Италии переведены в состояние повышенной готовности.

Принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса и преодолеть последствия заражения.

Напомним, из-за вспышки нового типа коронавируса Украина будет проводить температурный скрининг на пограничных постах, которые пропускают больше всего граждан из Италии.

Такие меры приняты для того, чтобы не допустить попадания заболевания на территорию Украины.