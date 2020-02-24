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Факты / Украина

В Одесской области без света остались 145 населенных пунктов

24 февраля из-за непогоды в Одесской области оказались обесточены 145 населенных пунктов.

Без электричества остались населенные пункты в следующий районах:

  • Березовский – 24;
  • Подольский – 12;
  • Измаильский – 1;
  • Белгород-Днестровский – 27;
  • Раздельнянский – 24;
  • Овидиопольский – 8;
  • Лиманский – 17;
  • Ивановский – 16;
  • Беляевский – 7 .

А также в Черноморске 2 и Одессе – 7.

Читайте: В Одессе из-за падения дерева погибла прохожая

Всего в Одессе ураганный ветер повалил более сотни деревьев, одно из которых травмировало женщину.

К слову, в Одессе на улице Пастера упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть.

Источник: ГСЧС

Фото: Unsplash

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