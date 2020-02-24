В Одесской области без света остались 145 населенных пунктов

24 февраля из-за непогоды в Одесской области оказались обесточены 145 населенных пунктов.
Без электричества остались населенные пункты в следующий районах:
- Березовский – 24;
- Подольский – 12;
- Измаильский – 1;
- Белгород-Днестровский – 27;
- Раздельнянский – 24;
- Овидиопольский – 8;
- Лиманский – 17;
- Ивановский – 16;
- Беляевский – 7 .
А также в Черноморске 2 и Одессе – 7.
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Всего в Одессе ураганный ветер повалил более сотни деревьев, одно из которых травмировало женщину.
К слову, в Одессе на улице Пастера упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть.
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