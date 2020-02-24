В Одесской области без света остались 145 населенных пунктов

24 февраля из-за непогоды в Одесской области оказались обесточены 145 населенных пунктов.

Без электричества остались населенные пункты в следующий районах:

Березовский – 24;

Подольский – 12;

Измаильский – 1;

Белгород-Днестровский – 27;

Раздельнянский – 24;

Овидиопольский – 8;

Лиманский – 17;

Ивановский – 16;

Беляевский – 7 .

А также в Черноморске 2 и Одессе – 7.

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Всего в Одессе ураганный ветер повалил более сотни деревьев, одно из которых травмировало женщину.

К слову, в Одессе на улице Пастера упавшее из-за сильного ветра дерево повредило контактную сеть.