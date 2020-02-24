В Украине наблюдается российская агрессия – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия нарушает международное право, в частности войной против Украины.

Он добавил, что РФ пытается демонстрировать свою “силу”, нарушая воздушное пространство других стран мира.

– Поэтому нельзя сказать, что это государство надежное, которое мирным путем реализует свои интересы. Мы являемся абсолютным сторонником соблюдения международного права, тогда как со стороны России его четко и последовательно нарушают. Мы много раз протестовали против этого, защищая Украину и Грузию. Конечно, Москве это не нравится, – сказал Дуда.

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По словам президента Польши, РФ не нравится присутствие войск НАТО над Вислой.

Он считает, что военное присутствие Альянса необходимо в условиях российской агрессии против Украины.

К слову, во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия – это война в Европе.

Он добавил, что она продолжается уже столько, сколько и Вторая мировая война.