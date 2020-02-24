ВОЗ передала Украине наборы реагентов для тестирования коронавируса

Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на коронавирус Covid-19.

Они содержат примерно 3 тыс. реакций, чего хватит для исследования на заболевание более 950-ти человек.

В Минздраве сообщили, что организация с 2019 года предоставляет поддержку Украине по улучшению подготовки к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

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Министерство здравоохранения также напомнило, что во всем европейском регионе усилены меры по тестированию коронавируса. ВОЗ ввела механизм передачи клинических образцов пациентов (тех, которые соответствуют эпидемиологическому определению подозрения на инфицирование Cоvid-19) в международные референс-лаборатории.

Сейчас в европейском регионе работает шесть международных лабораторий для выявления и проверки на новый коронавирус.

К слову, ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуей сообщил, что в Китае уже разработали вакцину против коронавируса.