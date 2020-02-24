Как не заразиться коронавирусом и почему паникуют люди

Украину накрыла волна протестов. Они вспыхивали во всех регионах, где власти планировали разместить эвакуированных из Китая.

Тернопольщина, село Конопкивка. Два дня местные жители блокируют дороги в санаторий Медоборы. Объект – частный. Директор согласился разместить эвакуированных, но местные копают рвы. Строят блокпосты и под дождем посреди ночи проводят молебен.

На следующий день ситуация повторяется в Винниках на Львовщине. Местные жители вместе с медицинским персоналом забаррикадировали въезды в военный госпиталь. Панику усиливали, в том числе и действия руководства. В госпитале на лечении находились около 800 пациентов. Их экстренно, ничего не объясняя, начали выписывать и переводить в другие медучреждения.

Затем людей попытались успокоить, мол, это только обучение. Но никто этому не поверил.

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Именно секретность, которую так старались сохранить в правительстве, и сыграла злую шутку. Накануне эвакуации в Минздраве заявили, что существуют четыре места, которые подходят для обсервации. Но куда именно повезут эвакуированных стало известно только уже по факту.

Затягивание времени с вылетом украинцев из Китая также не играло на руку власти. Еще 3 февраля правительство принимает решение об экстренной эвакуации, но рейс из Уханя все время переносится.

Но почему не удалось избежать массовой истерии? Мы показываем кадры из Новых Санжар социальному психологу. Чиновники не учли психологического фактора. К тому же, в Новых Санжарах сработал еще и эффект толпы.

Итак, что нужно знать о коронавирусе? Он не передается на расстоянии более двух метров, не поражает через продукты, живет не более 48 часов. От заражения вирусом уберегает мытье рук и термическая обработка продуктов.

Всемирная организация здравоохранения уже дает осторожные прогнозы об улучшении ситуации с коронавирусом в Китае. Пик заболеваемости прошел. Уровень смертности снижается. Врачи подчеркивают – в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Факты ICTV ранее писали о том, что Китай разрешил здоровым людям выезжать из Уханя.