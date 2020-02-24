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Факты / Украина

Пробки в Киеве достигли 8 баллов: столицу остановил ливень со снегом (КАРТА)

Пробки в Киеве 24 февраля достигли 8 баллов. Причина – резкое ухудшение погодных условий.

Из-за ливня со снегом проблемы с движением наблюдаются на всех основных магистралях столицы.

Водители стоят в пробках на бульваре Леси Украинки, проспектах Победы, Голосеевском и Валерия Лобановского. На улицах поменьше ситуация не лучше.

Также в сторону центра Киева затруднено движение на всех мостах.

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Пробки в Киеве достигли 8 баллов: столицу остановил ливень со снегом КАРТА

Как сообщалось, столкновение около ста авто в Канаде произошло из-за сильного снегопада.

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