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Факты / Украина / Политика

Чорновол сообщили о подозрении из-за препятствования деятельности журналиста

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады VIII созыва Татьяне Чорновол.

Подозрение она получила по ч.1 ст.171 УК Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

– Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи, – сообщают в ГБР.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

В случае доказательства вины Татьяне Чорновол грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Ранее Факты ICTV писали, что Татьяну Чорновол силой вывели из брифинга Государственного бюро расследований.

Источник: ГБР

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