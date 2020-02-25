Эффективные стратегии в киберпространстве: темы и спикеры конференции в Киеве

Главное событие по кибербезопасности в Украине – конференция Эффективные стратегии в киберпространстве – состоится в Киеве 19 марта.

Цель конференции – объединить ключевых игроков государства, частного сектора и академических кругов для общего развития экосистемы безопасного киберпространства и противодействия киберпреступности.

Это первый шаг к такому взаимодействию, место встречи и обмена опытом по стратегическим вопросам кибербезопасности.

Приглашенные спикеры – национальные и мировые эксперты, управленцы топ-уровня.

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Среди ключевых тем обсуждения и выступлений – примеры стратегического видения и сотрудничества в области кибербезопасности:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, представит концепцию развития киберполиции.

Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины, расскажет о реальном опыте и стратегии кибербезопасности на предприятии критической инфраструктуры.

John Liau, ответственный межрегиональный агент United States Secret Service, рассмотрит кейсы публично-частного партнерства и эффективного взаимодействия правоохранительных органов США и бизнеса.

Мировые эксперты Matt LaVigna (President & CEO National Cyber ​​Forensic and Training Alliance, США), Carsten Meywirtgh (руководитель Дивизиона по борьбе с киберпреступлениями, Bundeskriminalamt, Германия), Tyson Johnson (главный операционный директор CyberNB, Канада) примут участие в панельной дискуссии о роли негосударственных организаций в разработке стратегий кибербезопасности.

Владимир Павелко, соинициатор и СЕО Глобального центра взаимодействия в киберпространстве (GC3), представит концепцию развития независимой интеграционной платформы для киберсообществ Украины.

Кибербезопасность – мощный рычаг влияния на результаты бизнеса. О вызовах цифровой трансформации, стратегических альянсах и гуманитарных аспектах пойдет речь во втором блоке выступлений:

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины, расскажет о гуманитарной стратегии в цифровую эру.

Lothar Renner, управляющий директор по кибербезопасности EMEAR, Cisco, имеет опыт в развитии экосистем кибербезопасности. Он расскажет, каковы особенности партнерства в киберпространстве и как дирижировать такие альянсы.

Также рассмотрят кейсы и новые подходы в развитии бизнеса: как кибербезопасность влияет на эффективность и какие при этом существуют возможные угрозы.

Отдельный блок конференции посвящен развитию будущего в цифровую эру. В центре внимания – тренды цифровизации и цифровой трансформации:

Алексей Янковский, партнер KPMG, руководитель практики по оказанию консультационных услуг в сфере информационных технологий и кибербезопасности, определит текущую ситуацию в кибербезопасности и будущее киберугроз.

David Piggot, Chief Information Security Officer Qintel, он также преподаватель в Carnegie Mellon University (США). Эксперт поделится опытом управления рисками в сфере кибербезопасности и стратегией обучения CISO.

Организатор мероприятия – GC3 (Global Cyber ​​Cooperative Center) при поддержке МВД Украины, НАК Нафтогаз Украины, Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Источник: cyberconf.com.ua