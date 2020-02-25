На месте блошиного рынка на Куреневке обустроят комфортную пешеходную зону

В Киеве на месте блошиного рынка на Куреневке обустроят удобные пешеходные дорожки, освещение и установят новые остановочные комплексы.

Об этом сообщил гендиректор Киевпастранс Дмитрий Левченко.

– Сейчас уже начато расчистка территории и ее подготовка к дальнейшему благоустройству. Вскоре там появятся пешеходные дорожки, ограждения, зеленая зона с должным освещением и посадочные площадки для ожидания транспорта, – отметил Левченко.

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Гендиректор добавил, что Киевпастранс прилагает немало усилий, чтобы Киев менялся к лучшему.

– Блошиный рынок сегодня – это неосвещенная, запущена и загромождена территория, которая давно уже вызывает у киевлян множество нареканий: стихийная торговля, которая велась почти под колесами трамвая, постоянная грязь и мусорная свалка. Вскоре вместо мусорной свалки там спокойный и чистый уголок настоящей европейской столицы, – добавил ДмитроЛевченко.

По плану, работы должны завершить во второй половине марта. После этого территорию передадут на баланс Оболонской РГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что метро на Виноградарь строят по графику.

Фото: Киевпастранс