Перестрелка в Днепре произошла из-за конфликта бытового характера.
Во время спецоперации было проведено более 20 обысков и изъято 6 автомобилей, на которых передвигались задержанные.
– Конфликт между двумя группами мужчин возник 24 февраля около 17.00 на улице Титова г. Днепр. Задержанные применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки, – отмечают в МВД.
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Бытовой конфликт: МВД назвало причину перестрелки в Днепре / 2 фотографии
Мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали. Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия.
– Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия для задержания всех причастных к преступлению.
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Как сообщил заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, конфликт носил бытовой характер
– Точно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи, – добавил он.
За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Сегодня всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрание меры пресечения.
Напомним, в Днепре на улице Титова произошла перестрелка. Это произошло на остановке общественного транспорта.
Источник: МВД
Фото: НацполицияЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.