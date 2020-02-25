



Бытовой конфликт: МВД назвало причину перестрелки в Днепре / 2 фотографии

Мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали. Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия.

– Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия для задержания всех причастных к преступлению.

Читайте: В одесской парикмахерской произошла стрельба – ранена женщина

Как сообщил заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, конфликт носил бытовой характер

– Точно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи, – добавил он.

За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сегодня всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрание меры пресечения.

Напомним, в Днепре на улице Титова произошла перестрелка. Это произошло на остановке общественного транспорта.