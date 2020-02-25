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Факты / Украина

Бытовой конфликт: МВД назвало причину перестрелки в Днепре

Перестрелка в Днепре произошла из-за конфликта бытового характера.

Во время спецоперации было проведено более 20 обысков и изъято 6 автомобилей, на которых передвигались задержанные.

– Конфликт между двумя группами мужчин возник 24 февраля около 17.00 на улице Титова г. Днепр. Задержанные применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки, – отмечают в МВД.

Бытовой конфликт: МВД назвало причину перестрелки в Днепре / 2 фотографии

Мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали. Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия.

– Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия для задержания всех причастных к преступлению.

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Как сообщил заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, конфликт носил бытовой характер

– Точно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи, – добавил он.

За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сегодня всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрание меры пресечения.

Напомним, в Днепре на улице Титова произошла перестрелка. Это произошло на остановке общественного транспорта.

Источник: МВД

Фото: Нацполиция

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