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Факты / Украина

Уезд или округ: Корниенко анонсировал дискуссию по названиям местных органов

По будущим названиям местных органов госвласти и их руководителей будет проведена дискуссия.

Глава партии Слуга народа и член комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Александр Корниенко на брифинге анонсировал дискуссию о том, как будут называться органы государственной власти на местах.

– Мы проведем отдельный круглый стол, наверное, на следующей неделе. Пригласим филологов, историков, которые знают, как это называлось в Украине, – сказал Корниенко.

По его словам, возникли дискуссии, как называть субрегиональные единицы: уезд, округ, окрýга, или район.

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Также Корниенко добавил, что людям важно, как будет называться административно-территориальная единица, в которой они проживают.

К слову, у фракции Слуга народа есть план того, как провести реформу децентрализации до местных выборов в Украине.

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