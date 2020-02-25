Вспышка коронавируса: украинцы не просят об эвакуации из Италии

Сейчас украинцы не обращались в Генеральное консульство в Милане с просьбой о проведении эвакуации в связи со вспышкой нового типа коронавируса Covid-19 в Италии.

Генеральний консул Украины в Милане Роман Горяйнов сообщил, что паники среди общины нет. Ни одного случая заболевания коронавирусом среди украинцев не зафиксировано.

С 25 февраля дипломатическое учреждение приостановило прием граждан на неопределенный срок, чтобы избежать скопления людей и не разносить инфекцию за пределы региона вспышки.

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Посол Украины в Риме Евгений Перелыгин рекомендует гражданам Украины отложить поездки в северные регионы Италии, где сейчас зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

– Итальянская власть информирует нас о принятых мерах безопасности для лимитирования распространения вируса. Возможно увеличение блокпостов и зон карантина. Итальянцы работают над привлечением опыта европейских специалистов, ЕС и Международной организации здравоохранения. Главная задача – не допустить распространения вируса, – сказал Перелыгин.

Напомним, в Италии зафиксировали уже 230 случаев заражения новым типом коронавируса. Инфекция привела к семи летальным случаям в стране.