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Факты / Украина / Политика

Зеленский поручил провести полный аудит всех угольных предприятий

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получил поручение провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

– Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, публично отчитаться и передать результаты в правоохранительные органы, – сказал президент Владимир Зеленский.

Он также добавил, что государственные дотации в угольную отрасль за 15 лет составили 75 млрд грн, а долги государства перед угольными предприятиями пока достигают 28 млрд грн.

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Владимир Зеленский обратил внимание на то, что сложилась странная ситуация, когда государство вкладывает деньги, но в итоге получает убытки.

Причинами неэффективной работы отрасли он также назвал коррупцию, неправильное управление, импорт энергоресурсов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что министров лишат зарплаты, если они не погасят долги перед шахтерами.

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