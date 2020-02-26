Ассоциация обратилась в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, в другие министерств, а также Одесскую ОГА с просьбой обратить внимание на действия сотрудников Савранской райгосадминистрации.
В официальном обращении говорится, что Савранская РГА отказывается оплачивать предоставленные услуги по утеплению и энергомодернизации школ района. Несмотря на то, что инвестор выполнил свои обязательства и обеспечил среднегодовой процент сокращения потребления угля на 50%.
По данным украинской Ассоциации энергосервисных компаний, в 2019 году Савранская РГА регулярно задерживала оплату за выполненные работы, а в 2020 году окончательно прекратила выплаты, накопив долг на сумму более 528 тыс. грн.
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Позиция ассоциации: информация об одностороннем отказе органов публичной власти Савранского района от обязательств перед ЭСКО-инвестором значительно ухудшит инвестиционный климат в Украине в сфере энергоэффективности.
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Ассоциация энергосервисных компаний обратилась к чиновникам из-за действий служащих на Одесчине / 3 фотографии
Напомним, ЭСКО-контракт предусматривает, что инвестор реализует мероприятия по энергосбережению за собственные средства, которые возвращает из полученной экономии на оплату потребленных ресурсов.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал термомодернизацию домов приоритетом на этот год.
Всего нужно утеплить менее 10 тыс. бюджетных учреждений. Для этого необходимо привлечь минимум €8 млрд.Теги: Энергетика, ЭнергоэффективностьЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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