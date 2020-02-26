Ассоциация энергосервисных компаний обратилась к чиновникам из-за действий служащих на Одесчине

Ассоциация обратилась в Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, в другие министерств, а также Одесскую ОГА с просьбой обратить внимание на действия сотрудников Савранской райгосадминистрации.

В официальном обращении говорится, что Савранская РГА отказывается оплачивать предоставленные услуги по утеплению и энергомодернизации школ района. Несмотря на то, что инвестор выполнил свои обязательства и обеспечил среднегодовой процент сокращения потребления угля на 50%.

По данным украинской Ассоциации энергосервисных компаний, в 2019 году Савранская РГА регулярно задерживала оплату за выполненные работы, а в 2020 году окончательно прекратила выплаты, накопив долг на сумму более 528 тыс. грн.

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Позиция ассоциации: информация об одностороннем отказе органов публичной власти Савранского района от обязательств перед ЭСКО-инвестором значительно ухудшит инвестиционный климат в Украине в сфере энергоэффективности.