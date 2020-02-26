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Факты / Украина / Общество

День крымского сопротивления российской оккупации: Зеленский подписал указ о дате

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении новой памятной даты – 26 февраля, провозгласив о Дне сопротивления Крыма российской оккупации.

– Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля, – заявил Зеленский на форуме Age of Crimea 2020.

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По словам лидер крымскотатарского народа, народного депутата Мустафа Джемилев, эту инициативу в парламенте поддержали все фракции, кроме одной.

Напомним, 26 февраля в 2014 году происходили ключевые события в аннексии Крыма – жители полуострова вышли на многочисленный проукраинский митинг под стены Верховной Рады АРК.

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