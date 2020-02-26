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Факты / Украина

Дожди и мокрый снег: как циклон Зехра повлияет на Украину

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в четверг, 27 февраля, в Украине будет влажная погода с дождями, а в западных областях – мокрый снег.

Такая ситуация будет наблюдаться из-за циклона Зехра, который передвинется из Дании в Балтику. Один из атмосферных фронтов, которые он потянет за собой, окажется в Украине.

– Теплее, к апрельским значениям, в четверг будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня – просто певучие 10-15° тепла. На остальной территории 4-8° тепла, – сообщила Диденко.

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В ГСЧС уже сообщили об ухудшении погодных условий. Ожидаются сильные порывы до штормовых, 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен первый уровень опасности.

В Киеве пройдут дожди, а среднесуточная температура воздуха снизится до 6° выше нуля.

Потепления следует ожидать уже со 2 марта.

К слову, из-за непогоды в Украине, которая наблюдалась в ночь на 25 февраля, без электроэнергии остались 504 населенных пункта в 12 областях страны.

Источник: Наталья Диденко

Источник: ГСЧС

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