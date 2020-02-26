Юрий Витренко является вероятным новым кандидатом на должность премьер-министра Украины. По мнению политического эксперта Виктора Тарана, правительство могут переформатировать через две недели.

Что известно о Юрии Витренко – читайте в материале.

Юрий Витренко – 42-летний экономист и финансист, директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины, а также гендиректор инвесткомпании AYA Capital, которую основал в 2010 году.

Сын известного политика, бывшего нардепа двух созывов, лидера Прогрессивной социалистической партии Наталии Витренко.

Образование:

В 1996 году окончил с красным дипломом бакалаврат Киевского национального экономического университета по специальности международная экономика, а через год – магистратуру по специальности управление международным бизнесом (тоже с красным дипломом).

С 1997-го по 2000-й год – учеба в аспирантуре Института международных отношений на кафедре международных экономических отношений.

В 2004 году окончил программу MBA международной бизнес-школы INSEAD (Франция, Сингапур), после чего проходил практику в инвестбанке Merrill Lynch.

В 2005 году стал действительным членом (ASI) Лондонского института ценных бумаг и инвестиций (Securities & Investment Institute), сертификат третьего уровня, ценные бумаги, производные финансовые инструменты (Certificate in Investments, Securities & Financial Derivatives).

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Опыт работы и достижения:

Первый опыт работы Юрий Витренко получил в 14 лет – в 1991 году проходил практику на должности помощника бухгалтера в ПАО Укринбанк.

В 1992-1993 гг. – в свободное от учебы время работал аналитиком в Украинской финансовой группе.

В 1995-1996 годах работал специалистом второй категории управления внешнеэкономической деятельности и международных расчетов в ПАО Укринбанк.

1998-2002 гг. – работа на различных должностях в подразделении менеджмент-консалтинга международной компании в сфере предоставления аудиторских и консультационных услуг PricewaterhouseCoopers (Coopers & Lybrand до слияния с Price Waterhouse).

С мая по сентябрь 2001 года совмещал работу в PricewaterhouseCoopers с научной деятельностью – младший научный сотрудник в отделе стратегии международной интеграции Института экономического прогнозирования НАН Украины.

В 2002 году принял участие в проекте разработки стратегии НАК Нафтогаз Украины и проекте по созданию вертикально-интегрированной нефтяной компании в качестве помощника заместителя председателя правления (до выезда на обучение по программе МВА в 2003 году).

2004-2005 гг. – начальник Управления планирования финансово-хозяйственной деятельности, начальник Управления корпоративных финансов, заместитель начальника Департамента экономики и ценовой политики НАК Нафтогаз Украины.

С 2005-го по 2006-й годы работал в инвестиционно-банковском подразделении лондонского отделения банка Merrill Lynch.

2006-2007 гг. – советник, а затем главный советник председателя правления НАК Нафтогаз Украины.

2008-2010 гг. – старший вице-президент и главный операционный директор фонда частных инвестиций Амстар Европа.

2008-2014 гг. – внештатный советник главы Нафтогаза.

В 2010 году основал инвестиционную компанию ЕйВайЕй Кэпитал (AYA Capital).

На данный момент Юрий Витренко остается генеральным директором AYA Capital. Он вернулся к работе в Нафтогазе в 2014 году, где сегодня является исполнительным директором.

Юрий Витренко входит в состав рабочей группы, которая занимается проведением реформ в рамках Энергетического сообщества.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проводил собеседование с экс-регионалом и бизнесменом Сергеем Тигипко.

Фото: Юрій Вітренко