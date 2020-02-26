PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кабмин хочет отменить почти 3 тыс. отчетов КГГА и ОГА

Кабинет министров Украины планирует отменить ряд отчетов областных государственных администраций в течение нескольких недель.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что обладминистрации и КГГА направили в Кабмин 4185 отчетов.

Читайте: В Кабмине обнаружили “удивительную” схему на 369 млн грн – Дубилет

По его словам, почти 3 тыс. этих отчетов не нужны.

– Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла, – написал Дубилет.

Также министр отметил, что около 10% отчетов официально не нужны были.

– В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы, – подчеркнул Дубилет.

Он также добавил, что в течение 2-3 недель отменится часть этих отчетов.


Ранее Факты ICTV писали, что в феврале представят новую модель начисления зарплат топ-чиновникам.

Источник: Dubilet

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка