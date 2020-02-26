Кабмин хочет отменить почти 3 тыс. отчетов КГГА и ОГА

Кабинет министров Украины планирует отменить ряд отчетов областных государственных администраций в течение нескольких недель.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что обладминистрации и КГГА направили в Кабмин 4185 отчетов.

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По его словам, почти 3 тыс. этих отчетов не нужны.

– Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла, – написал Дубилет.

Также министр отметил, что около 10% отчетов официально не нужны были.

– В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы, – подчеркнул Дубилет.

Он также добавил, что в течение 2-3 недель отменится часть этих отчетов.

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Источник: Dubilet