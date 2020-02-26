Коррупцию надо “мочить” системно: Гончарук о шагах на госпредприятиях

Бороться с коррупцией в государственных предприятиях правительство начало после того, как уничтожило ее на самом высоком уровне.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, коррупцию необходимо “мочить” системно.

Уже удалось договориться о смене руководителей областных и региональных подразделений фискальной службы в течение следующих недель. Этот шаг сделали для борьбы с теневым схемам.

– Строительная сфера – одна из самых коррумпированных. Сейчас дискутируем о ликвидации ГАСИ как органа. Это тот случай, когда проще уволить всех и набрать новых, честных людей, – сообщил премьер-министр.

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Также правительство ведет борьбу с коррупцией в энергетике.

Сейчас проводят замену менеджмента в Центрэнерго и трех облэнерго, что должно ускорить их подготовку к приватизации.

Напомним, 23 января во время Украинского завтрака в Давосе Алексей Гончарук заявил, что коррупцию на самом высоком уровне удалось побороть.

Источник: Прем’єр Гончарук