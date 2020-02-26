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Факты / Украина

Ковальчук уходит с поста главы Укрэнерго

Всеволод Ковальчук оставляет пост главы правления Укрэнерго.

– С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления Укрэнерго. Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев, – заявил Ковальчук.

Он отметил, что руководил Укрэнерго более четырех лет, а за реформы в компании приходилось тяжело бороться из-за олигархического и политического влияния в энергетике.

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– Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях, – заявил Ковальчук.

Пока не пройдет конкур на эту должность, обязанности главы Укрэнерго будет выполнять первый заместитель председателя Владимир Кудрицкий.

Напомним, в декабре Алексей Оржель во время пресс-конференции сообщил, что уже принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов для всех стратегических компаний, в частности Нафтогаза и Укрэнерго.

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