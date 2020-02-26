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Факты / Украина / Политика

Крым не станет ценой мира на Донбассе – Зеленский

Украина не собирается делать Крым разменной монетой с Россией ради прекращения войны на Донбассе.

– Возвращение Крыма – это часть украинской национальной идеи. Шесть лет назад РФ аннексировала Крым. Шесть лет назад наша жизнь изменилась. Мы поняли, что живем в мире, в котором меморандумы, к сожалению, ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности не совершенны.

Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе. На это направлении все наши усилия. Однако это не значит, что Крым снимается с повестки, или то, что он может стать ценой для мира на Донбассе, – заявил Зеленский на форуме Age of Crimea 2020.

Он добавил, что Украина должна поддержать своих граждан, которые остались в Крыму. Речь идет о молодежи, которая хочет учиться и обустраиваться в Украине, информационной поддержке сограждан.

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Также он подчеркнул важность обслуживания для граждан Украины, которые остаются на полуострове, в банках.

Напомним, 26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. В этот день 2014 года происходили ключевые события в аннексии Крыма – жители полуострова вышли на многочисленный проукраинский митинг под стены Верховной Рады АРК.

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