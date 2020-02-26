PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Ляшко назначили главным санитарным врачом Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге сообщил, что министры назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом.

– Наша главная задача – не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса. Или же в случае, если он будет тут зафиксирован, максимально его локализировать.

Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны, – сказал он.

Читайте: Причин для паники нет – Гончарук о ситуации с коронавирусом в Украине

Гончарук добавил, что с сегодняшнего дня Ляшко лично будет координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины инфекции коронавируса.

– Мы как правительство приняли все необходимые меры,- подчеркнул Гончарук.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину из любой страны мира.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка