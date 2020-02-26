Ляшко назначили главным санитарным врачом Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге сообщил, что министры назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом.

– Наша главная задача – не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса. Или же в случае, если он будет тут зафиксирован, максимально его локализировать. Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны, – сказал он.

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Гончарук добавил, что с сегодняшнего дня Ляшко лично будет координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины инфекции коронавируса.

– Мы как правительство приняли все необходимые меры,- подчеркнул Гончарук.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину из любой страны мира.