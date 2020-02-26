Медицинская маска в аптеке: цена и где купить” width=”1309″ height=”603″ />

У Києві залишилися тільки маски марлеві медичні в п’яти аптеках на бульварі І. Шамо, вулицях Жолудєва, Саксаганського та Дмитрівській, а також на проспекті Перемоги.

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Купити медичну маску можна за ціною 8-14 грн.

В інтернет-магазинах можна придбати багаторазову тканинну медичну маску за ціною від 30 до 160 грн.

У Харкові ситуація аналологічна-в аптеках масок немає. Ситуацію пояснюють тим, що вони закінчилися у постачальника.

В одній з аптек все ж виявилася пачка з 10 масок за 62 грн.

Нагадаємо, співробітники поліції Китаю затримали понад 1 560 осіб за виробництво і продаж підроблених медичних масок. За законодавством Китаю, за підробку медичних масок їм загрожує позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.Медицинская маска в аптеке: цена и где купить” width=”1309″ height=”603″ />

У Києві залишилися тільки маски марлеві медичні в п’яти аптеках на бульварі І. Шамо, вулицях Жолудєва, Саксаганського та Дмитрівській, а також на проспекті Перемоги.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Купити медичну маску можна за ціною 8-14 грн.

В інтернет-магазинах можна придбати багаторазову тканинну медичну маску за ціною від 30 до 160 грн.

У Харкові ситуація аналологічна-в аптеках масок немає. Ситуацію пояснюють тим, що вони закінчилися у постачальника.

В одній з аптек все ж виявилася пачка з 10 масок за 62 грн.

Нагадаємо, співробітники поліції Китаю затримали понад 1 560 осіб за виробництво і продаж підроблених медичних масок. За законодавством Китаю, за підробку медичних масок їм загрожує позбавлення волі аж до довічного ув’язнення.По состоянию на 26 февраля купить медицинскую маску стало практически невозможно во всех регионах Украины. Вспышки коронавируса, которые каждые день появляются в странах, в частности в Европе, вызывают у людей панику. Это способствует продажам медицинских масок, арбидола и прочих средств защиты от нового заболевания.

На украинских сайтах аптек одноразовых масок уже нет. По Украине маски остались в единичном количестве и в немногих аптеках.

В Киеве остались только маски марлевые медицинские в пяти аптеках на бульваре И. Шамо, улицах Жолудева, Саксаганского и Дмитриевской, а также на проспекте Победы.

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Купить медицинскую маску можно по цене 8-14 грн.

В интернет-магазинах можно приобрести многоразовую тканевую медицинскую маску по цене от 30 до 160 грн.

В Харькове ситуация аналологичная – в аптеках масок нет. Ситуацию объясняют тем, что они закончились у поставщика.

В одной из аптек все же оказалась пачка из 10 масок за 62 грн.

Напомним, сотрудники полиции Китая задержали более 1 560 человек за производство и продажу поддельных медицинских масок. По законодательству Китая, за подделку медицинских масок полагается лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.