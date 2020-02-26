Миротворческая миссия может стать планом Б для Донбасса – Пристайко

Возможным планом Б для разрешения ситуации на Донбассе является введение миротворческой миссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

– Президент действительно говорил о том, что существует план Б, но это не значит, что план Б – это бетонная стена высотой шесть метров. Например, это те изменения, которые отличаются от Минского процесса. Это может быть миротворческая миссия, которой также нет в Минском процессе, но это какое-то изменение, которое позволило бы нам продвинуться вперед, – сообщил он во время форума Age of Crimea.

Вадим Пристайко также напомнил, что Минские договоренности остановились в том состоянии, в котором они сейчас есть, и не дают прогресса, которого от них ожидают.

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Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

По словам министра, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.