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Факты / Украина / Общество

На Донбассе подорвался украинский военный

26 февраля Вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. На неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий.

– Вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, – сообщили в ООС.

Командование выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего.

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Российские оккупанты стреляли из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

По словам министра, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Источник: Штаб ООС

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