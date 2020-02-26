На Донбассе подорвался украинский военный

26 февраля Вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. На неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий.

– Вблизи населенного пункта Майорск в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, – сообщили в ООС.

Командование выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего.

Читайте: Зеленые человечки, выступление группы Любэ и пьяные избиратели. Как Россия аннексировала Крым

Российские оккупанты стреляли из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее Вадим Пристайко сообщил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

По словам министра, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.