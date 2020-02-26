Нонна Багмет просит киевлян сообщать ГНС о зарплате в конвертах

Государственная налоговая служба в Киеве просит жителей столицы сообщать о теневой занятости и решительно реагирует на соответствующие сигналы. Об этом заявила Нонна Багмет, исполняющая обязанности начальника Главного управления ГНС в городе Киеве.

По словам госпожи Багмет, в этом году уже выявленны 144 неоформленных работника на 19 предприятиях. Еще с 411 работниками 34 субъекта хозяйствования оформили трудовые отношения во время проверок или сразу после их окончания.

– Ответственным гражданам не надо молча терпеть унижения, когда работодатель платит черную зарплату, обкрадывает Украину и лишает работников пенсии и социальной защиты. Жалкие подачки не стоят того, чтобы отказываться от достойной старости и правового государства, которое мы должны построить для себя и будущих поколений, – заявила и. о. начальницы ГУ ГНС в городе Киеве.

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Нонна Багмет напомнила, что с 1 января 2020 года минимальная зарплата составляет 4 723 грн. Тем, кому выплачивают меньше или вообще не выплачивают заработную плату, если работодатель не оформляет трудовой договор или заставляет работников регистрироваться ФЛП, необходимо сообщить об этом налоговым органам по месту работы.

Главное управление ГНС в г. Киеве является территориальным органом Государственной налоговой службы Украины, которая занимается наполнением национального и местных бюджетов. В состав управления входят 10 районных налоговых инспекций и 11 центров обслуживания налогоплательщиков.

К слову, Министерство финансов до 2024 года планирует выровнять уровень заработной платы в сельской местности до уровня средней зарплаты по стране.

Фото: Галицький Кореспондент