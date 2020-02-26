26 февраля во Житомирской и западных областях Украины ожидаются умеренные дожди. Небольшой дождь прогнозируют в Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с в юго-восточной части Украины.

Ночью температура будет колебаться в пределах 1-6° тепла, в восточных областях несколько холоднее – до 3° мороза.

Днем столбики термометров покажут 7-12° со знаком плюс. В Николаевской, Винницкой, Одесской, Черновицкой областях и в Крыму до 16 ° выше нуля.

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В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь.

Температура ночью будет держаться в пределах 3-5° тепла, днем ​​- 9-11° выше нуля.

Факты ICTV также публиковали прогноз погоды на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года.