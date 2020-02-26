PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 26 февраля (КАРТА)

26 февраля во Житомирской и западных областях Украины ожидаются умеренные дожди. Небольшой дождь прогнозируют в Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории страны осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с в юго-восточной части Украины.

Ночью температура будет колебаться в пределах 1-6° тепла, в восточных областях несколько холоднее – до 3° мороза.

Днем столбики термометров покажут 7-12° со знаком плюс. В Николаевской, Винницкой, Одесской, Черновицкой областях и в Крыму до 16 ° выше нуля.

Читайте: Из-за непогоды в Украине обесточены 504 населенных пункта

В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь.

Температура ночью будет держаться в пределах 3-5° тепла, днем ​​- 9-11° выше нуля.

Погода в Україні

Факты ICTV также публиковали прогноз погоды на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка