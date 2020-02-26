Польша может решить проблему нехватки врачей украинскими кадрами – СМИ

Польские СМИ пишут о том, что обсуждение о привлечении украинских врачей в страну нужно вести за пределами интересов польского медицинского сообщества.

Rzeczpospolita пишет о том, что это поможет решить проблему с нехваткой врачей в Польше. И даже сопротивление польских медиков с аргументом о том, что медработники из Украины якобы имеют худшую подготовку не способно остановить дискуссию.

Похожая ситуация уже наблюдалась с юридическими фирмами, которые были против открытия рынка для молодых и хуже подготовленных кадров.

Однако это не нанесло ему вреда, а цены на услуги снизились и стали более доступными для граждан.

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– Конечно, сфера здравоохранения более сложная. Решение врача часто касается жизни пациента, а не только состояния его кошелька. Поэтому система набора иностранных кадров должна быть очень осторожной. Речь не идет об открытии границ для всех медиков, а о постепенной интеграции их в польскую систему здравоохранения по ее правилам, – пишет Rzeczpospolita.

Однако сейчас у Польши может не быть другого выхода, поскольку молодые врачи часто выбирают практику в более богатых странах Запада.

Источник: Rzeczpospolita