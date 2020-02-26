Мужчина, который совершил самоподжог под стенами Офиса президента, не участвовал в митинге медработников.

Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской области и имел проблемы с местными властями.

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– У мужчины ожоги легкой степени. Его забрала скорая в больницу, где оказывают всю необходимую помощь. Представитель отдела Офиса президента по вопросам обращения граждан уже отправился к этому человеку, чтобы выяснить, на какие именно проблемы он хотел обратить внимание, – отметила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Напомним, 26 февраля в Киеве под стенами Офиса президента мужчина облил себя бензином и поджег. Окружающим, в том числе правоохранителям, удалось быстро его повалить на землю и потушить.