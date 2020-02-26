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Факты / Украина

Следствие в деле катастрофы MH17 имеет 14 свидетелей, их засекретят

Личности 13 свидетелей по делу о крушении малазийского Боинга на Донбассе будут засекречены.

Прокуроры считают необходимым такое решение, чтобы обезопасить людей, “которые подвергаются значительным рискам”.

Просьбу одного из 14 свидетелей о сохранении личности в тайне суд отклонил, так как считает, что не может гарантировать ему анонимность.

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Девять свидетелей, получивших защиту, были заслушаны только в 2019 году, пишут СМИ.

Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе MH17.

Источник: NOS

Фото: Getty Images

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