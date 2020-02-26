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Факты / Украина

Смерть Леонида Вульфа: что известно о бизнесмене из Кривого Рога

О смерти Леонида Вульфа стало известно 25 февраля, когда его тело в собственной квартире в Киеве нашли друзья.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ноябре прошлого года из дома Вульфа грабители забрали $200 тыс.

О бизнесмене из открытых источников известно не много. В 90-х Вульф создал в оффшорной зоне на острове Невис в Карибском море фирму Еврокоммодитес, через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции.

СМИ пишут, что Вульф был партнером днепропетровского предпринимателя Вадима Шульмана. Вместе они занимались экспортом металла, в том числе с Криворожстали.

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Позже Вульф занимался различными бизнесами за границей. Также известно, что он отсидел срок в израильской тюрьме.

Как сообщалось, Вульфа обнаружили застреленным в голову друзья, которые обеспокоились тем, что бизнесмен не отвечал на звонки.

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