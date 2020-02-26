Студентам на линии соприкосновения будут выплачивать соцстипендию

Кабмин принял решение, что студенты с линии соприкосновения получать социальную стипендию.
Получать средства будут:
- студенты учреждений профессионального перед высшими образования – 890 гривен;
- студенты высших учебных заведений – 1180 гривен;
- студенты учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 гривен.
Также социальную стипендию уже выплачивают:
- детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий;
- лицам с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;
- детям-сиротам;
- детям, лишенным родительской опеки;
- пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
- шахтерам и их детям;
- детям с инвалидностью и людям с инвалидностью I-III группы
- детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица.
Ранее Факты ICTV писали, что правительство увеличило соцпомощь детям-сиротам и детям с инвалидностью.