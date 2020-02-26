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Факты / Украина

Студентам на линии соприкосновения будут выплачивать соцстипендию

Кабмин принял решение, что студенты с линии соприкосновения получать социальную стипендию.

Получать средства будут:

  • студенты учреждений профессионального перед высшими образования – 890 гривен;
  • студенты высших учебных заведений – 1180 гривен;
  • студенты учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 гривен.

Также социальную стипендию уже выплачивают:

  • детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий;
  • лицам с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;
  • детям-сиротам;
  • детям, лишенным родительской опеки;
  • пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
  • шахтерам и их детям;
  • детям с инвалидностью и людям с инвалидностью I-III группы
  • детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица.

Ранее Факты ICTV писали, что правительство увеличило соцпомощь детям-сиротам и детям с инвалидностью.

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