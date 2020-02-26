Февраль, 26 в 12:25

Студентам на линии соприкосновения будут выплачивать соцстипендию

Кабмин принял решение, что студенты с линии соприкосновения получать социальную стипендию. Получать средства будут: студенты учреждений профессионального перед высшими образования – 890 гривен;

студенты высших учебных заведений – 1180 гривен;

студенты учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 гривен. Также социальную стипендию уже выплачивают: детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий;

лицам с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли;

детям-сиротам;

детям, лишенным родительской опеки;

пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

шахтерам и их детям;

детям с инвалидностью и людям с инвалидностью I-III группы

детям, зарегистрированным в качестве внутренне перемещенные лица. Ранее Факты ICTV писали, что правительство увеличило соцпомощь детям-сиротам и детям с инвалидностью.

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