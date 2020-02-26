PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Тест-системы на коронавирус первыми получат три области – Минздрав

Тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Такое решение связано с тем, что именно в этих областях проживает больше лиц, работающих в Италии, где наблюдается вспышка коронавируса.

– Это регионы, где, по нашей информации, наибольшее количество лиц, работавших в Италии. Мы также ожидаем их возвращения в связи с ситуацией в стране, – сообщил во время брифинга в Новых Санжарах и. о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

Читайте: Как проходит температурный скрининг на границе Украины

Он также отметил, что для специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров, проведут обучение.

Напомним, ранее тесты на наличие коронавируса прошли 48 человек, которых эвакуировали из Китая в Новые Санжары. Согласно результатам, ни у одного из эвакуированных коронавирус не обнаружили.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка