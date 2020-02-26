Тест-системы на коронавирус первыми получат три области – Минздрав

Тест-системы для диагностики коронавируса Covid-19 сначала получат Львовская, Закарпатская и Черновицкая области.

Такое решение связано с тем, что именно в этих областях проживает больше лиц, работающих в Италии, где наблюдается вспышка коронавируса.

– Это регионы, где, по нашей информации, наибольшее количество лиц, работавших в Италии. Мы также ожидаем их возвращения в связи с ситуацией в стране, – сообщил во время брифинга в Новых Санжарах и. о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

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Он также отметил, что для специалистов-вирусологов, которые работают на уровне областных лабораторных центров, проведут обучение.

Напомним, ранее тесты на наличие коронавируса прошли 48 человек, которых эвакуировали из Китая в Новые Санжары. Согласно результатам, ни у одного из эвакуированных коронавирус не обнаружили.