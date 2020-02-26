У эвакуированных из Китая коронавируса нет – Минздрав получил результаты тестов

У 48 человек, эвакуированных из Китая в Новые Санжары, коронавирус не обнаружили.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник пояснил, что Минздрав получил результаты тестов 48 человек, и зараженных не нашлось.

– Мы получили сегодня первые результаты анализов: 48 проб оказались отрицательными. Пробы будем делать еще и получать еще результаты, – отметили в Минздраве.

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Вторую часть результатов медики ожидают получить уже завтра.

Ляшко отметил, что эвакуированным из Китая гражданам осталось находиться в санатории в Новых Санжарах еще 7 дней.

Напомним, глава Минздрава Зоряна Скалецкая в течение 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными гражданами. Она надеется, что ее присутствие на месте поможет успокоить жителей Новых Санжар, которые были против размещения эвакуированных в населенном пункте.