PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

У эвакуированных из Китая коронавируса нет – Минздрав получил результаты тестов

У 48 человек, эвакуированных из Китая в Новые Санжары, коронавирус не обнаружили.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновник пояснил, что Минздрав получил результаты тестов 48 человек, и зараженных не нашлось.

– Мы получили сегодня первые результаты анализов: 48 проб оказались отрицательными. Пробы будем делать еще и получать еще результаты, – отметили в Минздраве.

Читайте: Жаловаться не на что: эвакуированная украинка об обсервации в Новых Санжарах

Вторую часть результатов медики ожидают получить уже завтра.

Ляшко отметил, что эвакуированным из Китая гражданам осталось находиться в санатории в Новых Санжарах еще 7 дней.

Напомним, глава Минздрава Зоряна Скалецкая в течение 14 дней будет находиться в обсервации вместе с эвакуированными гражданами. Она надеется, что ее присутствие на месте поможет успокоить жителей Новых Санжар, которые были против размещения эвакуированных в населенном пункте.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка