Во Львове для борьбы с коронавирусом появились антисептики
Во Львове для борьбы с коронавирусом в общественных местах устанавливают дозаторы с антисептиками для рук.
Первый такой дозатор установили перед входом в Ратушу. По словам городского главы Андрея Садового, уже с сегодняшнего дня начинается закупка таких систем для всех городских коммунальных учреждений, где большой поток людей.
Также на горячей линии города Львова будет создан отдельный канал, куда люди, в случае необходимости, смогут позвонить и узнать всю необходимую информацию по поводу коронавируса и проконсультироваться с врачами.