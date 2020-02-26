Во Львове для борьбы с коронавирусом появились антисептики

Во Львове для борьбы с коронавирусом в общественных местах устанавливают дозаторы с антисептиками для рук.

Первый такой дозатор установили перед входом в Ратушу. По словам городского главы Андрея Садового, уже с сегодняшнего дня начинается закупка таких систем для всех городских коммунальных учреждений, где большой поток людей.

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Также на горячей линии города Львова будет создан отдельный канал, куда люди, в случае необходимости, смогут позвонить и узнать всю необходимую информацию по поводу коронавируса и проконсультироваться с врачами.

К слову, в Украине в аэропортах будут проверять пассажиров из 29 стран на коронавирус.

Источник: Львовский городской совет