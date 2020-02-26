Украина требует от РФ ввести контроль на линии разграничения из-за коронавируса

Украина на встрече Трехсторонней контактной группы призвала Россию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Также в Минске обсудили прекращение огня, открытие новых КПВВ, освобождение удерживаемых лиц и предоставление допуска представителей Международного Комитета Красного Креста.

Во время заседания был поставлен вопрос об обстрелах, которые боевики устроили 18 февраля. Украинская сторона подчеркнула, что попытка прорыва свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран нормандской четверки в Париже.

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Кроме того, Украина отметила, что возвращение временно неподконтрольной части Донбасса к мирной жизни должно начаться с выполнения блока по безопасности Минских соглашений.

– В который раз подчеркиваю: без выполнения составляющей по безопасности Минских договоренностей существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей, – подчеркнул представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Со своей стороны, гуманитарная подгруппа продолжает работать над уточнением списков содержащихся лиц.

Напомним, во время прошлого заседания ТКГ согласовала один из участков разведения сил в районе Гнутового, который ранее был предложен украинской стороной.