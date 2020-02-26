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Факты / Украина

Будет отвечать за агронаправление: у Милованова новый заместитель

Сергей Глущенко назначен заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, такое решение 26 февраля принял Кабинет министров.

– В Минэкономики вместе с Тарасом Высоцким Сергей Глущенко будет отвечать за координацию деятельности в направлении агро, – уточнил чиновник.

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Милованов также привел несколько фактов из биографии 40-летнего Глущенко:

  • родом из Донецкой области;
  • имеет три высших образования;
  • с июля 2015-го до января 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • до этого был советником международной финансовой корпорации IFC из группы Всемирного банка;
  • более 10 лет опыта в вопросах реформирования отношений в различных сферах сельского хозяйства, системы безопасности пищевой продукции, госконтроля, лицензирования и разрешительной системы;
  • специализируется на вопросах дерегуляции и евроинтеграции.

Недавно Милованов заявил, что до 2024 года выровняют заработные платы в сельской местности до уровня средней по стране. При этом в селах создадут больше возможностей для развития.

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