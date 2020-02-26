Коронавирус в Италии унес жизни уже семи человек. Единственная зафиксирована смерть в Европе до недавнего времени была во Франции – там погиб пожилой турист из Китая.

Теперь же по численности заражений Италия стала третьей страной после Китая и Северной Кореи.

Коронавирус в Италии сегодня – что известно

Италия – это страна, которая предпринимала немало мер для нераспространения вируса. Они тщательно проверяли все круизные лайнеры, проводили проверки на границах.

Тем не менее, вспышка произошла именно там. Сегодня зафиксировано 283 случая заражения коронавирусом COVID-19. Эпицентром стал север страны, а именно провинции Ломбардия и Венето.

В первый же день вспышки, 22 февраля, десять муниципалитетов этих регионов были изолированы – въезд и выезд из них ограничили, а за нарушение правил предусмотрели штрафы и даже аресты.

Впрочем, 25 февраля был зафиксирован первый случай и на юге Италии – в административном центре Сицилии, Палермо.

В поисках нулевого зараженного

Сейчас медики и власти Италии пытаются установить, как вирус попал в страну и кто стал “нулевым зараженным”.

– Мы до сих пор не можем определить нулевого пациента. Остерегаемся новых случаев распространения, которые невозможно предусмотреть, – отмечал глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Первый же случай был зафиксирован у жителя пригорода Милана. Мужчина из города Кодоньо заразил свою жену, друга и еще несколько человек, с которыми контактировал. Но определить, откуда он подцепил коронавирус, так и не удалось.

Все мероприятия отменены

Из-за вспышки болезни из Китая итальянская власть не только изолирует города, но и отменяет массовые мероприятия, которые потенциально предусматривают большие скопления людей.

Так, были отменены футбольные матчи серии А, досрочно завершен Венецианский карнавал, остановлена работа оперы Ла-Скала и закрыт Миланский собор.

Кроме того, ограничены и мероприятия на итальянской Неделе моды, а бренд Giorgio Armani провел свой показ в пустом зале.

Без паники

В сети начали появляться фото с пустыми полками в супермаркетах, а спрос на продукты питания резко увеличился. Хотя торговые сети уверяют – на складах продуктов достаточно.

– Если не поддаваться панике, то все спокойно. Карантин в школах, садах, университетах, все праздники отменили, Дуомо, музеи, пабы, кинотеатры закрыты. Хотя на улице, в парках люди гуляют, – рассказывает украинка, живущая в Милане.

При этом она отмечает – в больших супермаркетах есть очереди и кое какие пустые полки. Самые популярные товары – паста, томатный соус и мясо, а также дезинфектор для рук и салфетки. В городе уже объявили, что на выходных магазины работать не будут.