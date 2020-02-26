Коронавирус в Италии унес жизни уже семи человек. Единственная зафиксирована смерть в Европе до недавнего времени была во Франции – там погиб пожилой турист из Китая.
Теперь же по численности заражений Италия стала третьей страной после Китая и Северной Кореи.
Коронавирус в Италии сегодня – что известно
Италия – это страна, которая предпринимала немало мер для нераспространения вируса. Они тщательно проверяли все круизные лайнеры, проводили проверки на границах.
Тем не менее, вспышка произошла именно там. Сегодня зафиксировано 283 случая заражения коронавирусом COVID-19. Эпицентром стал север страны, а именно провинции Ломбардия и Венето.
В первый же день вспышки, 22 февраля, десять муниципалитетов этих регионов были изолированы – въезд и выезд из них ограничили, а за нарушение правил предусмотрели штрафы и даже аресты.
Впрочем, 25 февраля был зафиксирован первый случай и на юге Италии – в административном центре Сицилии, Палермо.
В поисках нулевого зараженного
Сейчас медики и власти Италии пытаются установить, как вирус попал в страну и кто стал “нулевым зараженным”.
– Мы до сих пор не можем определить нулевого пациента. Остерегаемся новых случаев распространения, которые невозможно предусмотреть, – отмечал глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Первый же случай был зафиксирован у жителя пригорода Милана. Мужчина из города Кодоньо заразил свою жену, друга и еще несколько человек, с которыми контактировал. Но определить, откуда он подцепил коронавирус, так и не удалось.
Все мероприятия отменены
Из-за вспышки болезни из Китая итальянская власть не только изолирует города, но и отменяет массовые мероприятия, которые потенциально предусматривают большие скопления людей.
Так, были отменены футбольные матчи серии А, досрочно завершен Венецианский карнавал, остановлена работа оперы Ла-Скала и закрыт Миланский собор.
Кроме того, ограничены и мероприятия на итальянской Неделе моды, а бренд Giorgio Armani провел свой показ в пустом зале.
Без паники
В сети начали появляться фото с пустыми полками в супермаркетах, а спрос на продукты питания резко увеличился. Хотя торговые сети уверяют – на складах продуктов достаточно.
– Если не поддаваться панике, то все спокойно. Карантин в школах, садах, университетах, все праздники отменили, Дуомо, музеи, пабы, кинотеатры закрыты. Хотя на улице, в парках люди гуляют, – рассказывает украинка, живущая в Милане.
При этом она отмечает – в больших супермаркетах есть очереди и кое какие пустые полки. Самые популярные товары – паста, томатный соус и мясо, а также дезинфектор для рук и салфетки. В городе уже объявили, что на выходных магазины работать не будут.
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Повлиял на биржы, туризм и меры безопасности Украины: о вспышке коронавируса в Италии / 2 фотографии
– Был случай, когда люди ночью бежали через блокпост, сели на поезд и поехали к родственникам на юг. В итоге их поймали и отправили на карантин вместе с родственниками, – рассказывает женщина.
Она также обращает внимание на то, что поезда в многим направлениям задерживают на многочасовых контроля.
А вот на юге, в провинции Салерно, все гораздо спокойнее. Никакого ажиотажа нет, магазины переполнены продуктами, а на улице практически невозможно встретить человека в маске, рассказывает Фактам житель региона.
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Повлиял на биржы, туризм и меры безопасности Украины: о вспышке коронавируса в Италии / 3 фотографии
– Единственное, я работаю в компании по продаже овощей и фруктов. Начальник жалуется, что все грузы с товаром стали чаще проверять, они долго стоят в очередях. Кроме того, уменьшились заказы как в Италии, так и за границей, – рассказывает он.
Украина принимает дополнительные меры
Италия – одно из самых популярных направлений украинских заробитчан. По официальной статистике, там находится 240 тыс. украинцев – это только те, кто имеет вид на жительство.
Именно поэтому украинская власть усиливает меры безопасности на границах.
– Правительство приняло решение проводить температурный скрининг на прямых рейсах, а также автомобильных и автобусных перевозках из стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса. Таких сейчас 20, – в эксклюзивном комментарии рассказал Фактам ICTV заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
В аэропортах будут работать эпидемиологи, а вот в пунктах автомобильного пропуска – пограничники. Все они, уверяет Ляшко, получат алгоритм проведения скрининга.
– Мы будем рекомендовать украинцам и иностранным гражданам, которые возвращаются из стран, где был обнаружен коронавирус, при первых симптомах, которые похожи на острое респираторное заболевание, обратиться к врачу, вызвать его к себе, а не посещать заведение здравоохранения, – добавил он.
Украинцы путешествуют на 20% реже
Кроме того, в МИД украинцам советуют временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
– Сейчас не высокий сезон и покупка туров – это частично раннее бронирование. Италия сейчас не популярна. Максимум – это экскурсионные программы, которых не много. Все остальное – бронирование на лето, – рассказывает президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич.
Хотя он подчеркивает – за последние пару недель спрос на поездки за границу упал на 20-30%, ведь туристы заняли выжидательную позицию.
Если коронавирус и дальше будет бушевать в популярных для украинцев направлениях, отмена туров будет зависеть от нескольких факторов – позиции принимающей страны, Украины и туроператоров.
– В случае с Китаем туроператоры по своей инициативе возвращали деньги или перебронировали туристов на другие направления, – рассказывает эксперт.
$139 млрд убытков за ночь
На новости о вспышке коронавируса в Европе не могли не отреагировать финансовые рынки. Инвесторы переживают, что распространение болезни в Европе и мире может привести к экономическим проблемам.
В частности, акции и нефть падают в цене. Однако стоимость золота на этом фоне растет, хотя и не существенно – 24 февраля цена унции повысилась на 1%.
По подсчетам иностранных СМИ, в ночь с 24 на 25 февраля 500 самых богатых людей мира потеряли $139 млрд из-за падения индексов на фондовых биржах.
Не только Италия, но и другие страны Европы могут стать потенциальным источником заражения коронавирусом. В Польше, например, уже госпитализировали мужчину с подозрением на болезнь. А это еще одна страна, которая пользуется большим спросом среди украинских заробитчан.Читайте: Милованов сказал, как возможная эпидемия коронавируса повлияет на экономику Украины Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру - карта и хронология Китай тестирует Арбидол как препарат против коронавируса
Но есть надежда, что усиленные меры безопасности, многонедельные подготовки и регулярный обмен опытом с международными экспертами не пройдут даром и позволят Украине минимизировать риски заражения китайской болезнью.
Лилия ЯщенкоТеги: Италия, Коронавірус COVID-19, МОЗ УкраїниЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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