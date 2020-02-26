Как не заразиться коронавирусом: в школах и садиках проведут информационную кампанию

Государственная служба Украины по вопросам труда проведет информационную кампанию в сфере гостинично-ресторанного дела, в частности будут проверять транспортную отрасль на предмет осведомленности о профилактике заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-брифинге в среду, 26 февраля.

– Это будет Всеукраинская кампания, которую проведут в двух направлениях. Представители Гоструда должны проверить 107 тыс. предприятий. Мы не везде будем заходить, но те, где есть наиболее важные – мы зайдем, в других проведут информационную кампанию у себя на рабочих местах, – подчеркнул министр.

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Милованов уточнил, что представители Держпродспоживслужбы пойдут в учреждения дошкольного и школьного образования, где разъяснят учителям, как действовать в случае наличия симптомов заболевания у детей.

Компания стартует с 27 февраля и продлится несколько недель. Штрафы не будут выписываться, это кампания информирования, а не штрафов.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что температуру будут измерять всем, кто прибывает в Украину с любой страны мира.