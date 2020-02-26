Как проверить квартиру перед покупкой

Информацию о застройщике можно посмотреть на нескольких сайтах: Lun.ua или Dom.ria, к примеру.

Вводим название интересующего ЖК и находим застройщика.

Далее заходим на его сайт и узнайте, где находится офис, есть ли городские номера телефонов, какие объекты он уже сдал и как отзываются о нем покупатели.

Эта информация поможет понять, насколько ему можно доверять.