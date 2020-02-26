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Как проверить квартиру перед покупкой
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Как проверить квартиру перед покупкой
Как проверить квартиру перед покупкой

Как проверить квартиру перед покупкой? Факты ICTV вместе с генеральным директором Правозащитная Лига адвокатом Александром Малюком составили пошаговую инструкцию.

ШАГ 1. Находим застройщика

Информацию о застройщике можно посмотреть на нескольких сайтах: Lun.ua или Dom.ria, к примеру.

Вводим название интересующего ЖК и находим застройщика.

Далее заходим на его сайт и узнайте, где находится офис, есть ли городские номера телефонов, какие объекты он уже сдал и как отзываются о нем покупатели.

Эта информация поможет понять, насколько ему можно доверять.

ШАГ 2. Узнаем основную информацию о застройщике

Если застройщик является юридическим лицом, информацию о нем можно найти на сайте Минюста, введя ЕГРПОУ.

Так можно узнать, когда была создана компания, кто ее учредители и размер уставного фонда.

ШАГ 3. Проверяем застройщика в судебном реестре

Проверяем компанию застройщика на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Там зафиксированы все судебные дела, в которых она принимала участие.

ШАГ 4. Проверяем компанию на кадастровой карте

На сайте Публичной кадастровой карты Украины узнаем, кому принадлежит участок и каково его целевое назначение.

Если в кадастре значится, что участок не предназначен для строительства многоквартирных домов, с таким застройщиком лучше не связываться.

ШАГ 5. Проверяем документы на квартиру

Если со всеми предыдущими пунктами все в порядке, можно обращаться в отдел продаж.

Прежде всего попросим у них необходимые документы на строительство:

  • лицензия на строительные работы;
  • градостроительные условия и ограничения;
  • разрешение на строительство дома;
  • документы на землю;
  • проект жилого комплекса и его экспертиза;
  • декларация о начале проведения строительства;
  • технические условия на подключение коммуникаций.

ШАГ 6. Проверяем договор купли-продажи

Прежде чем подписывать договор о купле-продаже, изучаем все условия.

В нем должны четко указываться следующие пункты:

  • дата ввода объекта в эксплуатацию;
  • стоимость квартиры;
  • если оформлена рассрочка, то четко прописанный график внесения платежей;
  • условия расторжения договора;
  • права и обязанности сторон.

ШАГ 7. Проверим квартиру перед приемом

Внимательно проверим, выполнены ли все заявленные в договоре работы и насколько качественно.

Вот несколько моментов, на которые обязательно стоит обратить внимание:

  • площадь квартиры должна соответствовать той, что указана в договоре;
  • в квартире должна быть организована система вентиляции;
  • стеклопакеты должны соответствовать заявленному качеству;
  • в квартире должна быть проведена разводка системы канализации, отопления и электричества (если это предусматривалось договором).

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