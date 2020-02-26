Как проверить квартиру перед покупкой

ШАГ 1. Находим застройщика
Информацию о застройщике можно посмотреть на нескольких сайтах: Lun.ua или Dom.ria, к примеру.
Вводим название интересующего ЖК и находим застройщика.
Далее заходим на его сайт и узнайте, где находится офис, есть ли городские номера телефонов, какие объекты он уже сдал и как отзываются о нем покупатели.
Эта информация поможет понять, насколько ему можно доверять.
ШАГ 2. Узнаем основную информацию о застройщике
Если застройщик является юридическим лицом, информацию о нем можно найти на сайте Минюста, введя ЕГРПОУ.
Так можно узнать, когда была создана компания, кто ее учредители и размер уставного фонда.
ШАГ 3. Проверяем застройщика в судебном реестре
Проверяем компанию застройщика на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Там зафиксированы все судебные дела, в которых она принимала участие.
ШАГ 4. Проверяем компанию на кадастровой карте
На сайте Публичной кадастровой карты Украины узнаем, кому принадлежит участок и каково его целевое назначение.
Если в кадастре значится, что участок не предназначен для строительства многоквартирных домов, с таким застройщиком лучше не связываться.
ШАГ 5. Проверяем документы на квартиру
Если со всеми предыдущими пунктами все в порядке, можно обращаться в отдел продаж.
Прежде всего попросим у них необходимые документы на строительство:
- лицензия на строительные работы;
- градостроительные условия и ограничения;
- разрешение на строительство дома;
- документы на землю;
- проект жилого комплекса и его экспертиза;
- декларация о начале проведения строительства;
- технические условия на подключение коммуникаций.
ШАГ 6. Проверяем договор купли-продажи
Прежде чем подписывать договор о купле-продаже, изучаем все условия.
В нем должны четко указываться следующие пункты:
- дата ввода объекта в эксплуатацию;
- стоимость квартиры;
- если оформлена рассрочка, то четко прописанный график внесения платежей;
- условия расторжения договора;
- права и обязанности сторон.
ШАГ 7. Проверим квартиру перед приемом
Внимательно проверим, выполнены ли все заявленные в договоре работы и насколько качественно.
Вот несколько моментов, на которые обязательно стоит обратить внимание:
- площадь квартиры должна соответствовать той, что указана в договоре;
- в квартире должна быть организована система вентиляции;
- стеклопакеты должны соответствовать заявленному качеству;
- в квартире должна быть проведена разводка системы канализации, отопления и электричества (если это предусматривалось договором).