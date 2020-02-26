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Факты / Украина / Общество

Как проходит температурный скрининг на границе Украины

С 25 февраля сотрудники Госпогранслужбы начали температурный скрининг лиц, следующих на въезд в Украину.

Первым таким пунктом пропуска стала Тиса, на границе с Венгрией, где в течение суток пограничники провели проверку температуры тела более чем 2 100 человек.

– Сейчас принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерством здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.

В частности, он будет осуществляться для граждан, которые следуют в Украину из любой страну мира, как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины, – сообщили в Госпогранслужбе.

Как проходит температурный скрининг на границе Украины / 5 фотографий

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Также в службе добавили, что ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме.

– Продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в частности по обеспечению приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

В случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания – ее сразу же направят на дополнительное обследование.

Фото: Госпогранслужба

Источник: Госпогранслужба

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