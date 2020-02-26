









Как проходит температурный скрининг на границе Украины / 5 фотографий

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Также в службе добавили, что ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме.

– Продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в частности по обеспечению приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

В случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания – ее сразу же направят на дополнительное обследование.

Напомним, МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19 в стране.

Фото: Госпогранслужба