С 25 февраля сотрудники Госпогранслужбы начали температурный скрининг лиц, следующих на въезд в Украину.
Первым таким пунктом пропуска стала Тиса, на границе с Венгрией, где в течение суток пограничники провели проверку температуры тела более чем 2 100 человек.
– Сейчас принято решение силами Государственной пограничной службы и Министерством здравоохранения проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию Украины.
В частности, он будет осуществляться для граждан, которые следуют в Украину из любой страну мира, как авиасообщением, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины, – сообщили в Госпогранслужбе.
-
Как проходит температурный скрининг на границе Украины / 5 фотографий
Читайте: У эвакуированных из Китая коронавируса нет – Минздрав получил результаты тестов
Также в службе добавили, что ситуация на границе находится под контролем в круглосуточном режиме.
– Продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в частности по обеспечению приборами для измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.
В случае фиксации на границе человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания – ее сразу же направят на дополнительное обследование.
Напомним, МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19 в стране.
Фото: Госпогранслужба
Источник: ГоспогранслужбаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
-