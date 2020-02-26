Привлечение инвестиций в Украину в фокусе форума Level UP Ukraine 2020

21 февраля в Киеве состоялся форум Level UP Ukraine 2020, что является площадкой взаимодействия бизнеса, властей и общества для трансформации украинской экономики и ее перехода на инновационную платформу.

На форуме прошла пресс-конференция В ожидании инвестиций: какие отрасли экономики Украины наиболее привлекательные для инвестиций?

– Форум в Давосе показал реальное повышение интереса к Украине у международного бизнеса. Фонд госимущества разработал инвестиционное меню, где есть предложения для инвесторов с различными финансовыми возможностями. В 2020 году на приватизацию будет выставлено от 300 до 500 государственных предприятий, в том числе 5 объектов, входящих в перечень “большой приватизации”, – заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Также он подчеркнул, что Фонд госимущества активно коммуницирует с правоохранительными структурами, перекрывая коррупционные схемы.

Сенниченко привел пример недавней спецоперации НАБУ по задержанию лиц, которые предлагали ему взятку в размере $5 млн за проведение кадровых перестановок в руководящем звене Одесского припортового завода.

Читайте: Испытательную лабораторию назвали лидером бизнес-рейтинга

Джейсон Пелмар, руководитель регионального офиса IFC в Украине, сказал следующее:

– С начала двухтысячных годов IFC реализовала проекты в Украине на $ 3 млрд. Важным шагом к сотрудничеству также передача в концессию зарубежным инвесторам морских портов Херсон и Ольвия. Мы будем рады, если этот опыт распространится и на другие отрасли экономики.

Автор проекта Level UP Ukraine Наталья Ульянова заверила, что практика концессионных конкурсов положительно повлияет на развитие украинской экономики.

Григол Катамадзе, соорганизатор форума Level UP Ukraine и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, подчеркнул важность усиления защиты прав собственности, без чего инвестиций можно не ожидать.

Форум Level UP Ukraine 2020 стал самым масштабным мероприятием за всю свою историю: его посетили около 600 участников и 30 спикеров из разных уголков мира.

К слову, в Министерстве финансов сообщали, что дешевые кредиты для бизнеса смогут получить 50 тыс. заемщиков.